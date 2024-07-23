Видеокарта RTX 5090 будет почти на 50% мощнее RTX 4090 — инсайдеры

Анонс новой флагманской линейки видеокарт RTX 5000 от NVIDIA становится всё ближе и ближе. В связи с этим в Сети начинает появляться всё больше информации о технических характеристиках будущих графических ускорителей.

Согласно инсайдерам, видеокарта RTX 5090 будет на 48% мощнее RTX 4090. Также они заверили, что NVIDIA разрабатывает ещё один новый графический ускоритель — TITAN AI. В сравнении с RTX 4090 он получит прирост производительности в размере 63%.

Напомним, RTX 5090 получит 28 ГБ видеопамяти на базе GDDR7. Пропускная способность должна составить 1568 ГБ/сек. — это на 50% больше, чем у RTX 4090.

По данным инсайдеров, анонс RTX 5000 состоится в ближайшие месяцы, а в продажу чипы поступят в октябре.