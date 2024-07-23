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Старт топ-турнира Skyesports по CS 2 отменили из-за проблем с электричеством и интернетом

Старт топ-турнира Skyesports по CS 2 отменили из-за проблем с электричеством и интернетом
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Стартовые матчи глобального турнира Skyesports Championship 2024 по Counter-Strike 2 в Мумбаи были перенесены из-за массовых проблем на месте проведения.

Сначала в отеле, где должны пройти матчи групповой стадии, отключился свет, а затем к этому добавились проблемы с подключением к Сети. Некоторые игроки также жаловались на состояние ПК. За весь день удалось сыграть только одну игру — остальные перенесены на неопределённый срок.

CS 2. Skyesports Championship 2024 . Группа A
23 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Aurora Gaming
Перенесён
PARIVISION

Сейчас индийские организаторы перевозят команды в другую часть отеля, где нет проблем с электричеством. Также рассматривается вариант с проведением остальных матчей в местном интернет-кафе.

Skyesports Championship 2024 проходит в Индии с 23 по 28 июля. 12 команд разыгрывают $ 300 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для выхода в квалификацию к мэйджору по Counter-Strike. Среди участников — российские команды Aurora Gaming, Amkal Esports, BetBoom Team и PARIVISION.

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