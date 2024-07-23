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Экшен «Месть боксёра» вышел в Steam — игру обозревал Мэддисон

Экшен «Месть боксёра» вышел в Steam — игру обозревал Мэддисон
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22 июля в цифровом магазине Steam состоялся релиз культового файтинга «Месть боксёра. Московский криминалитет». В российском регионе за игру от студии Alligator Friends Software просят ровно 200 рублей. Напомним, первоначально данная жемчужина отечественного игропрома увидела свет в далёком 2007 году.

Геймерам игра запомнилась своей преступно низкой планкой качества. Ко всему прочему, в давние времена на проект делал обзор блогер Мэддисон. Завязка истории гласит, что известный боксёр был ложно обвинён в убийстве, которого он не совершал. Затем герой попадает за решётку, где ему предстоит отстоять свою честь в схватке с уголовным авторитетом, а после этого – найти настоящих убийц и восстановить справедливость.

Ко всему прочему, Steam-версия «Мести боксёра» поддерживает как русский, так и английский язык. Ознакомиться со страницей игры в магазине можно по ссылке.

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