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Стартовали съёмки мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунёр» про начинающего режиссёра

Стартовали съёмки мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунёр» про начинающего режиссёра
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Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko объявила о старте производства приключенческого мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунёр». Ко всему прочему, было опубликовано несколько фотографий со съёмок.

Шоу расскажет о начинающем режиссёре, который узнаёт, что ему осталось совсем недолго жить. Никита приглашает троих своих друзей совершить путешествие, задуманное 10 лет назад. Однако оно оборачивается серьёзным испытанием, в котором героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, местным кровожадным браконьером и племенем манси.

Главные роли в проекте исполнят Александр Метёлкин, Иван Федотов, Антон Момот и Татьяна Марахонич. Кресло режиссёра занял Иван Добронравов — это его дебютная работа.

Премьера мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунёр» состоится осенью в стриминговом сервисе Okko. Точная дата пока не раскрывается.

Фотографии со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

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