Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, четвёртый сезон сериала «Бриджертоны» от Netflix посвятят Бенедикту Бриджертону. Напомним, роль персонажа в шоу исполнил актёр Люк Томпсон («Дюнкерк», «Издавая Тихий Крик»).

Сюжет продолжения будет основан на третьей книге Джулии Квин «Предложение джентльмена». Она рассказывает историю любви Бенедикта и таинственной леди Софи Бекетта, с которой он знакомится на балу-маскараде у своей матери.

Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны. В мае 2023 года вышел спин-офф «Королева Шарлотта: История Бриджертонов».

Сроки и дата выхода четвёртого сезона «Бриджертонов» пока не раскрывается.