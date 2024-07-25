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EA поделилась деталями геймплея EA Sports FC 25 с новыми тактиками и амплуа игроков

EA поделилась деталями геймплея EA Sports FC 25 с новыми тактиками и амплуа игроков
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Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 25. В небольшом видео авторы поделились первыми деталями геймплея и рассказали о главных нововведениях игрового процесса по сравнению с прошлыми частями серии. Выбрали самое главное из ролика.

Не забудьте включить русские субтитры в видео.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

  • Разработчики подробнее рассказали об FC IQ — новой системе тактик, приближенной к реальному футболу. Это целый набор переменных, который позволит не только настраивать схемы, менять позиции игроков и подстраиваться под ситуацию в матче.
  • В EA Sports FC 25 у футболистов появятся свои амплуа. Отныне подобрать нужную позицию для игрока недостаточно — необходимо дать ему задачу на поле, с которой он справляется лучше всего. Чтобы подобрать амплуа для того или иного игрока, в футсиме будет детальная информация о предпочтениях спортсменов в настройках тактики. Если подобрать верную стратегию, футболисты будут справляться со своими обязанностями гораздо лучше обычного.
  • FC IQ также повлияет на игровой процесс в режиме карьеры — модель будет использоваться для скаутинга, расчёта трансферной стоимости, селекции и в молодёжной академии. Разработчики отмечают, что общие характеристики больше не будут играть первостепенную роль в выборе того или иного игрока.
  • В EA Sports FC 25 будет множество новых анимаций, празднований и других элементов, взятых из реальных матчей прошлого сезона.
  • Вратари в новом футсиме получат новые игровые стили, став более грозной силой в игре. Авторы также обещают добавить новые финты, настройки графики и другие улучшения по сравнению с прошлой частью серии.

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.

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