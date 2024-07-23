Элайджа Вуд посоветовал четыре фильма для всей семьи
На этой неделе корреспондент издания Letterboxd пообщался с актёрами предстоящего фильма «Фантастическое приключение». В ходе разговора журналист попросил звёзд назвать четыре лучшие картины для всей семьи.
Свой список также составил актёр Элайджа Вуд, исполнивший в «Фантастическом приключении» главную роль. В его подборку даже попал мультфильм «Суперсемейка» от Pixar.
Четыре фильма для всей семьи по версии Элайджи Вуда
- «Балбесы» (1985 год) — режиссёр Ричард Доннер;
- «Суперсемейка» (2004 год) — режиссёр Брэд Бёрд;
- «Рождественская сказка Маппетов» (1992 год) — режиссёр Брайан Хенсон;
- «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971 год) — режиссёр Мэл Стюарт.
Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 3 октября.
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