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Элайджа Вуд посоветовал четыре фильма для всей семьи

Элайджа Вуд посоветовал четыре фильма для всей семьи
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На этой неделе корреспондент издания Letterboxd пообщался с актёрами предстоящего фильма «Фантастическое приключение». В ходе разговора журналист попросил звёзд назвать четыре лучшие картины для всей семьи.

Свой список также составил актёр Элайджа Вуд, исполнивший в «Фантастическом приключении» главную роль. В его подборку даже попал мультфильм «Суперсемейка» от Pixar.

Четыре фильма для всей семьи по версии Элайджи Вуда

  • «Балбесы» (1985 год) — режиссёр Ричард Доннер;
  • «Суперсемейка» (2004 год) — режиссёр Брэд Бёрд;
  • «Рождественская сказка Маппетов» (1992 год) — режиссёр Брайан Хенсон;
  • «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971 год) — режиссёр Мэл Стюарт.

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 3 октября.

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