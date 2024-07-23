Райан Рейнольдс: «Дэдпул и Росомаха» — это не реклама новых фильмов Marvel

В честь скорой премьеры «Дэдпула 3» звёзды картины Райан Рейнольдс и Хью Джекман приняли участие в новом выпуске шоу Good Morning America. В ходе разговора Рейнольдс заявил, что триквел фильма о разговорчивом наёмнике не выступает рекламой новых фильмов Marvel — это отдельная история.

Видео доступно на YouTube-канале Good Morning America. Права на видео принадлежат Good Morning America.

Мы не снимали картину, которая обязательно выступает рекламой другого фильма. «Дэдпул и Росомаха» — это полноценная отдельная история.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Лента «Дэдпул и Росомаха» выйдет в России 29 июля.