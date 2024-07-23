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Call of Duty: Modern Warfare 3 добавят в подписку Game Pass уже 24 июля

Шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 появится в подписке Game Pass уже 24 июля — ролик с соответствующим анонсом вышел на официальном канале Xbox. Опробовать тайтл смогут владельцы тарифов Xbox Game Pass for Console, PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate.

После этого Modern Warfare 3 станет первой частью из серии Call of Duty, которая появится в Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Activision.

Сюжетная кампания следующей части франшизы с подзаголовком Black Ops 6 будет посвящена военным конфликтам 1990-х. Игра выступит прямым продолжением Black Ops Cold War. Действия развернутся в 1991 году, перед окончанием холодной войны. Ко всему прочему в сюжете появятся Фрэнк Вудс и Рассел Адлер.

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. С релиза шутер войдёт в подписку Game Pass.