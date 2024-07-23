«Условия становятся только хуже»: BetBoom Team снялась с топ-турнира по CS2 в Индии

Российский коллектив BetBoom Team отказался от выступления на чемпионате Skyesports Championship 2024 по Counter-Strike 2.

Российская команда снялась с LAN-турнира по CS2 в Индии. Представители киберспортивной организации прокомментировали данное решение:

Мы приняли решение сняться со Skyesports Championship в связи с несоответствием заявленных условий турнира. Мы максимально шли навстречу турнирному оператору, но условия становятся только хуже. В данный момент тут отсутствуют условия для выявления сильнейшего среди имеющихся команд.

Чемпионат Skyesports Championship 2024 по CS2 должен был начаться 23 июля, однако из-за перебоев с электричеством старт турнира был перенесён на следующий день. Кроме этого, участники сообщали о проблемах с компьютерами и подключением к Сети.

Турнир Skyesports Championship 2024 проходит в LAN-формате с 23 по 28 июля в Мумбаи, Индия. В рамках соревнования 12 команд, пять из которых представляют Россию, должны были разыграть призовой фонд в размере $ 300 тыс.