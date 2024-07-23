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Tundra и PSG.Quest снялись с Elite League S2

Tundra и PSG.Quest снялись с Elite League S2 по «Доте»
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Коллективы Tundra и PSG.Quest приняли решение отказаться от участия в глобальном турнире Elite League Season 2 по Dota 2, который состоится с 28 июля по 4 августа в Лиме, Перу. Общий призовой фонд ивента составляет $ 800 тыс.

В списке участников их заменили два перуанских коллектива — FUSION и Cuyes Esports. Таким образом, из топ-команд в Перу отправятся только европейские OG и Team Liquid. Ранее от участия в ивенте уже отказались Gaimin Gladiators.

Напомним, на Elite League Season 2 выступят две российские команды, 1win и Yellow Submarine. Параллельно пройдёт другой крупный турнир — Clavision Snow Ruyi Invitational в Китае, на котором в том числе сыграют Team Spirit, Virtus.pro и Natus Vincere.

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