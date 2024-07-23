Стали известны первые матчи турнира Elite League S2 по «Доте» с призовым фондом $ 800 тыс.
Организаторы топ-турнира Elite League Season 2 анонсировали открывающие матчи первой стадии соревнования по Dota 2 с призовым фондом $ 800 тыс.
Первый этап чемпионата пройдёт по швейцарской системе. Все матчи данной стадии будут представлять из себя противостояния «до двух побед».
Открывающие матчи Elite League S2 по «Доте»:
- Team Liquid (Швеция) — Infinity (Перу);
- OG (Европа) — Apex Genesis (США);
- 1win (Россия) — beastcoast (Перу);
- nouns (Северная Америка) — MOUZ (Европа);
- Shopify Rebellion (Северная Америка) — FUSION (Перу);
- HEROIC (Южная Америка) — Cuyes Esports (Перу);
- BOOM Esports (Перу) — Execration (Филиппины);
- Yellow Submarine (Россия) — Evil Rabbit (Китай).
Чемпионат Elite League Season 2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 июля по 4 августа в Лиме, столице Перу. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 800 тыс.
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