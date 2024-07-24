На Elite League по Dota 2 дополнительно разыграют $ 200 тыс. на основе просмотров матчей

Турнирный оператор ESB разыграет дополнительные $ 200 тыс. среди участников топ-турнира Elite League Season 2 по Dota 2, основываясь на статистике просмотров матчей.

Исходя из информации, указанной в правилах соревнования, организаторы LAN-чемпионата в Перу планируют наградить коллективы, которые принесут больше всего просмотров в рамках основной стадии ивента.

Отмечается, что дополнительные средства в размере $ 200 тыс. будут распределены пропорционально между всеми командами основного этапа. Оцениваться результаты коллективов будут по статистике аналитического портала Esports Charts.

Международный чемпионат Elite League Season 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 25 июля по 4 августа в Лиме, Перу. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 800 тыс.