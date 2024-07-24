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Артур Arteezy Бабаев покинул состав Shopify Rebellion по Dota 2 и взял временный перерыв

Артур Arteezy Бабаев покинул состав Shopify Rebellion по Dota 2 и взял временный перерыв
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Известный канадский киберспортсмен Артур Arteezy Бабаев ушёл из активного состава Shopify Rebellion по Dota 2 и взял временный перерыв от про-сцены дисциплины. Об этом игрок рассказал в личных социальных сетях.

В большом заявлении, посвящённом своему настоящему и будущему на профессиональной сцене «Доты», Артизи признался, что не был готов взять на себя ответственность за команду в текущем сезоне и стал одной из причин спада Shopify Rebellion. В связи с этим киберспортсмен принял решение покинуть активный ростер клуба.

Кроме этого, Бабаев сообщил, что выступление на про-сцене Dota 2 без близких друзей в команде вынудило его задумываться о необходимости перерыва. Именно поэтому в ближайшее время Артур планирует сфокусироваться на стримах.

Что касается дальнейших планов, Arteezy размышляет над переездом в Европу с целью продолжить развиваться в качестве про-игрока в Dota 2. Канадец отметил, что он до сих пор является частью киберспортивного клуба Shopify Rebellion, представителей которого он благодарит за совместную работу.

Начиная с 25 июля Shopify Rebellion будет выступать на топ-турнире Elite League Season 2. Место Артура Бабаева в составе команды на ивенте займёт перуанский киберспортсмен Кристиан Pakazs Савина.

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