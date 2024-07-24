VP, G2, NAVI — стали известны участники топ-турнира IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2
Турнирный оператор ESL анонсировал команды, получившие прямые приглашения на топ-турнир Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.
Всего в рамках соревнования сразятся 16 коллективов — из них 11 команд получили прямые приглашения, а остальные участники определятся по итогам региональных квалификаций.
Список участников IEM Rio 2024 по CS2:
- Astralis (Дания) — прямое приглашение;
- FaZe Clan (Европа) — прямое приглашение;
- G2 Esports (Европа) — прямое приглашение;
- MOUZ (Европа) — прямое приглашение;
- Natus Vincere (Украина) — прямое приглашение;
- Team Vitality (Европа) — прямое приглашение;
- FURIA Esports (Бразилия) — прямое приглашение;
- Virtus.pro (Россия) — прямое приглашение;
- Complexity Gaming (США) — прямое приглашение;
- The MongolZ (Монголия) — прямое приглашение;
- 9z Team (Южная Америка) — прямое приглашение;
- Победитель отборочных в Европе;
- Победитель отборочных в Европе;
- Победитель отборочных в Северной Америке;
- Победитель отборочных в Южной Америке;
- Победитель отборочных в Азии.
Топ-турнир IEM Rio 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс., а также слот на чемпионате IEM Katowice 2025.
Комментарии