Шон Леви допустил, что сиквел «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом так и не будет снят

Вышедший в 2021 году фильм «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли получился неплохим. Картину неплохо приняли критики и зрители. При бюджете в $ 120 млн картина собрала $ 331 млн.

В недавнем интервью режиссёр ленты Шон Леви поговорил про сиквел, который фанаты ждут уже в течение пары лет. По словам Леви, он вместе с командой два года работал над идеями, однако пока это ни к чему не привело. Шон подчеркнул, что в подобных случаях, когда не получается придумать отличную историю, проще снять другую картину.

Мы два года работали над идеями и сценариями… Если у нас так и не получится раскрыть историю, которую, по нашему мнению, стоит рассказать, мы лучше просто снимем другой фильм.

«Главный герой» рассказывал про NPC внутри игры, который осознал, что он — часть видеоигры.