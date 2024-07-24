Длительность «Джокера 2» составит 2 часа 18 минут

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По информации, появившейся на Венецианском кинофестивале, длительность фильма «Джокер» составит 138 минут или 2 часа 18 минут. Ранее появлялась информация о том, что хронометраж картины составит ровно 2 часа 30 минут.

Первая часть, вышедшая в 2019 году, длилась почти ровно 2 часа. Сиквел будет длиннее.

Фото: La Biennale di Venezia

«Джокер 2» продолжит историю комика Артура Флека, страдающего от психологических проблем. Главный герой выбирается из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харлин принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» пройдёт на Венецианском кинофестивале в сентябре, а выход в кинотеатрах состоится 4 октября 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.