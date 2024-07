«Она изменила мою жизнь»: Киану Ривз — про фильм «Матрица»

Любимчик зрителей Киану Ривз на днях посетил передачу «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». Во время беседы актёр рассказал, насколько сильно он благодарен франшизе «Матрица», в которой Ривз сыграл Нео.

По словам Ривза, она действительно изменила его жизнь и жизни всех других людей, включая обычных зрителей. Картина положительно повлияла на всех, считает актёр.

«Матрица» изменила мою жизнь. И потом, за прошедшие годы фильм изменил много других жизней в самую лучшую сторону. Это замечательно, это и есть самое лучшее, что я чувствую.

Ривз подчеркнул, что, когда артист снимается в фильме, он надеется, что картина сможет повлиять не только на его жизнь, но и принести радость окружающим.

Видео доступно на YouTube-канале The Late Show with Stephen Colbert. Права на видео принадлежат The Late Show with Stephen Colbert.