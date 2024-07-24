Бета Marvel Rivals привлекла много аудитории — в пике в Steam было 52 тыс. человек

Вчера стартовала закрытая бета Marvel Rivals. Она привлекла много аудитории. Судя по данным Steam DB, пиковый онлайн шутера достиг более 52 тыс. человек.

Закрытая бета Marvel Rivals продлится до 10:00 мск 5 августа. К выходным ситуация наверняка может измениться онлайн, вероятно, подскочит и превысит текущий показатель.

Фото: Steam DB

На протяжении двух недель пользователи смогут сыграть за 21 персонажа на четырёх картах в трёх режимах без каких-либо ограничений. Если тестирование окажется успешным, то разработчики планируют провести ещё один стресс-тест, в котором смогут принять участие ещё большее количество игроков.

В бета-тесте нет русского языка, однако к релизу проект получит перевод. Marvel Rivals — командный шутер формата 6 на 6, где игроки управляют знаменитыми персонажами Marvel и сражаются друг с другом. У проекта пока нет даты релиза, она наверняка будет зависеть от успешности бета-тестирования.