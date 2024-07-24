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Производители смартфонов дали рекомендации по охлаждению смартфона летом

Производители смартфонов дали рекомендации по охлаждению смартфона летом
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Производители смартфонов рассказали, как не повредить гаджеты при их охлаждении традиционными способами. Информацией поделилось китайское издание MyDrivers.

Согласно данным Apple, Vivo, Oppo, Huawei и Honor, некоторые пользователи прикладывают лёд или специальные охлаждающие стикеры к своим устройствам, но делать это не рекомендуется. Причина в том, что можно повредить аккумулятор. Резкое охлаждение замедлит химические реакции, а это снизит эффективность батареи.

В поддержках компании рекомендуют избегать размещения смартфонов под прямыми солнечными лучами или в жарких местах. Для предотвращения внутреннего нагрева устройства рекомендуется включать режим энергосбережения и автоматическую регулировку яркости.

Служба поддержки Honor посоветовала содержать смартфоны в прохладном месте как можно дальше от солнца.

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