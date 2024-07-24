Производители смартфонов дали рекомендации по охлаждению смартфона летом

Производители смартфонов рассказали, как не повредить гаджеты при их охлаждении традиционными способами. Информацией поделилось китайское издание MyDrivers.

Согласно данным Apple, Vivo, Oppo, Huawei и Honor, некоторые пользователи прикладывают лёд или специальные охлаждающие стикеры к своим устройствам, но делать это не рекомендуется. Причина в том, что можно повредить аккумулятор. Резкое охлаждение замедлит химические реакции, а это снизит эффективность батареи.

В поддержках компании рекомендуют избегать размещения смартфонов под прямыми солнечными лучами или в жарких местах. Для предотвращения внутреннего нагрева устройства рекомендуется включать режим энергосбережения и автоматическую регулировку яркости.

Служба поддержки Honor посоветовала содержать смартфоны в прохладном месте как можно дальше от солнца.