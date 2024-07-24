Вышел трейлер финального сезона сериала «Супермен и Лоис»

Четвёртый, финальный сезон сериала «Супермен и Лоис» выйдет 18 октября. Чтобы напомнить аудитории о его выходе и захватить внимание, CW опубликовал трейлер сезона.

В ролике показали Лоис Лейн и других персонажей. Сам герой в трейлере не мелькнул — появился лишь его плащ.

Финал третьего сезона «Супермен и Лоис» вышел 27 июня 2023 года. Следовательно, между концом третьего сезона и началом четвёртого пройдёт почти полтора года.

«Супермен и Лоис» — последний сериал вселенной «Стрелы», которую запустили после старта одноимённого сериала в 2012 году. В него также входят «Супергёрл», «Флэш» «Легенды завтрашнего дня» и другие проекты.

Видео доступно на YouTube-канале TV Promos. Права на видео принадлежат The CW.