«Комедия — это тяжело, чувак»: Киану Ривз поделился подробностями перелома колена

Ещё в апреле этого года стало известно о том, что Киану Ривз сломал колено на съёмках фильма «Удача». Актёр рассказал об этом более подробно во время посещения передачи «Позднее шоу со Стивеном Кольбером».

По словам актёра, он снимал сцену с Азизом Ансари и Сетом Рогеном и поначалу всё было хорошо. Потом Ривз неудачно прошёлся по полу с расстеленными коврами, поскользнулся и начал падать.

А потом, как в замедленной съёмке, я начал падать. Я вытянул руки, но потом колено отказало, потому что в него попало что-то, и я ударил по нему. А моя коленная чашечка треснула, как картофельный чипс.

Изначально актёр не понял, что получил травму, однако потом колено сильно разболелось. Киану пошутил, что съёмки в этой комедии дались ему тяжело, потому что «комедия — это трудно». И это несмотря на то, что все трюки в «Матрице» и «Джоне Уике» артист исполнял сам.

