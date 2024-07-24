Третий сезон «Эйфории» изначально отложили из-за скандального «Кумира» — СМИ

Издание The Hollywood Reporter опубликовало большое расследование, посвящённое сериалу «Эйфория» и драме, которая состоялась вокруг производства третьего сезона шоу. Изначально съёмки продолжения должны были состояться в 2024 году, однако теперь они начнутся в январе. Журналисты узнали, в чём была причина столь длительной задержки, и выяснили причины конфликта между создателем сериала Сэмом Левинсоном и главной звездой «Эйфории» Зендеей.

Как оказалось, проблемы с третьим сезоном сериала наступили во время работы над скандальным сериалом «Кумир». Левинсон так много времени уделял шоу с дочерью Джонни Деппа и певцом The Weeknd, что разочаровал Зендею. Девушка даже устраивала встречу с руководителями ТВ-направления HBO Кейси Блойсом и Франческой Орси, чтобы понять, почему Левинсон переключился на другой сериал, хотя был связан контрактными обязательствами с «Эйфорией».

После завершения работы над «Кумиром» Левинсон вернулся к своему флагманскому проекту, однако первоначальная версия сценария продолжения не устроила актёров шоу. Предполагалось, что героиня Зендеи станет частным детективом, — это не понравилось актрисе, которая предлагала свои варианты развития событий. В результате разногласия пришлось разрешать за столом переговоров всё с теми же топ-менеджерами HBO.

Сейчас сценарий третьего сезона «Эйфории» почти готов — основные актёры вернутся в продолжении. В THR отмечают, что конфликты между автором и актёрами сериала могут возникнуть в том числе на съёмочной площадке, ведь восстановить отношения друг с другом они так и не смогли.