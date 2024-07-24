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Apple показала первый кадр из второго сезона «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон

Apple показала первый кадр из второго сезона «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон
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Издание Entertainment Weekly опубликовало эксклюзивный кадр из второго сезона сериала «Укрытие» от Apple. На нём можно увидеть главную героиню Джульет, которая исследует какую-то территорию с фонариком без защитного костюма. Продолжение должно стартовать этой осенью, после чего ему на смену придёт второй сезон «Разделения».

Фото: Apple/Entertainment Weekly

Создатель шоу Грэм Йост также поделился первыми деталями продолжения. Он подтвердил очевидный факт — после финала первого сезона главная героиня выжила и направилась в другой бункер. У второго сезона будут две сюжетные линии: одна будет посвящена Джульет и её поискам правды, вторая расскажет о событиях в её бывшем убежище, где люди узнали, что за пределами бункера не так опасно, как им всё это время говорили.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. Первый сезон вышел весной 2023 года и получил высокие оценки от критиков и зрителей.

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