Звезда «Друзей» Лиза Кудроу пожаловалась на закадровый смех на съёмках сериала

Актриса Лиза Кудроу рассказала о съёмках в культовом сериале «Друзья», где она исполняла роль Фиби Буффе на протяжении десяти сезонов. Женщина призналась, что во время производства её буквально раздражал закадровый смех с живой аудиторией.

Кудроу заявила, что длительные съёмки с живой аудиторией негативно сказывались на ней из-за того, что зрители смеялись слишком долго. Особенно это раздражало её, когда шутка или ситуация были не очень-то и смешными.

Меня раздражала живая аудитория, потому что они слишком долго смеялись. Это было не так уж и смешно и выглядело натужно, что меня разозлило. Иногда я просто смотрела на зрителей, если они слишком долго смеялись, и говорила: «Да ладно вам». Телешоу не предназначены для студийной аудитории. Они сделаны для телезрителей дома. Вот кому мы служим. Если бы это была театральная постановка — да, смейтесь сколько хотите. Я придумаю, чем занять своего персонажа, ожидая новой сцены. Думаю, авторы сериала давали зрителям инструкции почаще смеяться.

Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 годы и принёс Лизе Кудроу шесть номинаций на «Эмми» и одну статуэтку за лучшую второстепенную роль в комедийном шоу.