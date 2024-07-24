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Чёрно-белая версия фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» выйдет 13 августа

Чёрно-белая версия фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» выйдет 13 августа
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Режиссёр фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» объявил, что чёрно-белая версия картины выйдет уже 13 августа. Постановщик рад представить её фанатам.

Вместе с анонсом Warner Bros. опубликовал чёрно-белый постер. На нём можно увидеть главную героиню и название фильма.

Фото: Warner Bros.

В центре сюжета спин-оффа оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой. Ленту посвятили её молодости и приключениям до знакомства с Максом. Антагониста в фильме сыграл Крис Хемсворт.

При бюджете в $ 168 млн лента собрала $ 172 млн. Для окупаемости лента должна была собрать примерно в два раза больше своего бюджета. Само собой, этого уже не произойдёт.

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