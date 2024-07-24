Вышел русский трейлер боевика «Стрелок» с Морганом Фрименом — премьера 22 августа

Кинокомпания Capella Film представила дублированный трейлер боевика «Стрелок» с Морганом Фрименом («Побег из Шоушенка»). Фильм выйдет в кинотеатрах России 22 августа в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

«Стрелок» расскажет о почётном ветеране спецназа, который отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Чтобы любой ценой защитить свою семью, ему предстоит не только снова взяться за оружие, но и вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны.

Вместе с Морганом Фрименом в боевике также сыграли Люк Хемсворт («Тор: Рагнарёк»), Джозеф Баэна («Реинкарнация: Сбой системы»), Грант Фили («Калейдоскоп ужасов») и Крик Уилсон («Скрежет металла»). Режиссёром ленты выступил Димитри Логотетис («Кикбоксер возвращается»).