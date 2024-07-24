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«Телеграм» отключил монетизацию российским каналам спустя пять дней

«Телеграм» отключил монетизацию российским каналам спустя пять дней
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19 июля в «Телеграме» внезапно появилась монетизация для российских каналов, которая доступна для большинства стран ещё с марта. Раздел с ней можно было найти во вкладке «Статистика», где вознаграждение выплачивалось в виде валюты «Звёзды».

Спустя пять дней российские каналы сообщили о пропаже монетизации из каналов. Владельцы в том числе крупных пабликов отмечают, что больше не могут попасть в соответствующий раздел. Мы также проверили монетизацию в российских аккаунтах: в одном канале она сохранилась, в другом — пропала. С чем связаны различия, неясно.

Администрация «Телеграма» и создатель мессенджера Павел Дуров не комментировали появление и пропажу монетизации у российских каналов. Вполне возможно, она появилась по ошибке, ведь изначально вознаграждения были недоступны для России и некоторых других стран.

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