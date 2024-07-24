Звезда «Гордости и предубеждения» чувствовал себя не в своей тарелке на съёмках фильма

В 2005 году состоялась премьера новой экранизации «Гордости и предубеждения» Джейн Остин. Картина Джо Райта тут же стала культовой в кругах фанатов оригинальной книги, а критики до сих пор называют её лучшей работой по мотивам работы писательницы.

Как признался Мэттью Макфэдьен, исполнитель роли мистера Дарси, съёмки в фильме дались ему нелегко. Во время производства он считал, что не подходит для столь значимой роли, из-за чего постоянно нервничал и не мог наслаждаться процессом.

Мне неловко говорить это. Были моменты, когда я хорошо проводил время на съёмках, но мне хотелось бы получить от процесса больше удовольствия. Мне бы хотелось меньше волноваться по этому поводу. Мне просто казалось, что я не очень подхожу на роль мистера Дарси, что я недостаточно соблазнительный. Но всё сработало. Зрители признали во мне героя, и это, наверное, самое лестное, что со мной когда-либо происходило.

«Гордость и предубеждение» стабильно входит в списки лучших фильмов всех времён. Так, на отечественном «Кинопоиске» фильм занимает 40-ю строчку, опережая «Матрицу», «Девчат» и другие картины.