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Для «Мира танков» представили большое обновление в честь дня рождения игры

Для «Мира танков» представили большое обновление в честь дня рождения игры
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Студия Lesta Games объявила о выходе крупного обновления 1.28 для «Мира танков». Апдейт получил название «Без тормозов» — он посвящён дню рождению знаменитого сетевого экшена, который состоится в августе.

Видео доступно на YouTube-канале Мир Танков. Официальный видеоканал. Права на видео принадлежат Lesta Games.

Так, с патчем 1.28 в «Мире танков» появился обновлённый режим «Стальной охотник» с переработанными характеристиками техники. Отныне играть в королевскую битву с друзьями стало выгоднее, чем в одиночку из-за начисления очков прогрессии и стальных печатей. В игру также добавили праздничный ангар, где пользователей ждёт множество пасхалок и секретов.

С 9 по 18 августа в «Мире танков» начнётся ивент «Гонки: рестарт», где игрокам необходимо будет добраться до финиша первыми. Геймеров также ждут новая «Летняя экспедиция», ранговые бои, ребаланс техники, праздничные контейнеры и новый боевой пропуск. Ознакомиться со всеми деталями патча и будущих изменений можно на официальном сайте игры.

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