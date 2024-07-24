На PS5 теперь можно приглашать друзей в игры по ссылке

23 июля Sony выпустила свежий апдейт для консоли PlayStation 5. Центральной фишкой обновления 24.05-09.60.00 стало то, что теперь геймеры могут приглашать игроков в свои лобби с помощью URL-ссылок. Подобная функция доступна только для открытых сессий.

Чтобы пригласить других игроков, нужно открыть карточку действий сеанса и выбрать кнопку «Поделиться ссылкой». После этого нужно отсканировать появившийся QR-код на мобильном устройстве и отправить полученную ссылку товарищам.

Ко всему прочему при помощи голосовых команд пользователи могут открывать карточки «Справки по игре» — для этого нужно произнести фразу Show Game Help. Правда сейчас такая возможность работает только на учётных записях PSN в США и Великобритании.

По традиции, апдейт также улучшил производительность и стабильность системы. Больше подробностей обновления по ссылке.