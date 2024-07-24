Сборы фильма «Водитель-олигарх» превысили 100 млн рублей

24 июля сборы фильма «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным в российском прокате превысили 100 млн рублей. Для достижения подобного результата картине понадобилось чуть меньше недели — премьера состоялась 18-го числа.

Ко всему прочему за прошедшие выходные лента возглавила кинопрокат России, сместив с лидерской позиции «Не одна дома» с Миланой Хаметовой.

Фото: «Фонд Кино»

Лента «Водитель-олигарх» рассказывает про Тимура Бабурина, который не привык ходить на работу. Он сын очень богатого человека, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Чтобы развлекаться, Тимур часто заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолёта в бассейн. Отец неожиданно умирает и оставляет Тимуру не только деньги, но и весь бизнес.