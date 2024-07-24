Обновление 5.0 и Натлан в Genshin Impact покажут 16 августа — стрим продлится почти 2 часа

Разработчики Genshin Impact анонсировали прямую трансляцию, посвящённую выходу нового региона Натлана и другим деталям версии 5.0. В отличие от прежних эфиров, этот пройдёт для нас рано утром.

Стрим обновления Genshin Impact 5.0 начнётся в пятницу, 16 августа, в 7:00 по мск. Трансляцию можно будет посмотреть на Twitch и YouTube. Раннее начало связывают с тем, что эфир пройдёт в рамках большого фестиваля игры — FES 2024.

Фото: HoYoverse

Авторы игры обещают рассказать подробности новой главы основного сюжета и другие интересные факты о версии 5.0, а также раздать промокоды и другие награды. Стрим будет идти необычно долго — в расписании FES под него выделили 1 час 45 минут.

Ранее стало известно, что с выходом Натлана в игре появятся три новых играбельных персонажа.