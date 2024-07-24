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Вышел русский трейлер фильма «Джокер 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Вышел русский трейлер фильма «Джокер 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
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На канале Kinoman вышел дублированный трейлер фильма «Джокер 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. В ролике показали выступление Джокера в суде, танец с Харли Квин и будни героя в лечебнице Аркхем.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Джокер 2» продолжит историю комика Артура Флека, страдающего от психологических проблем. Главный герой выбирается из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харлин принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» пройдёт на Венецианском кинофестивале в сентябре, а выход в кинотеатрах по всему миру состоится 4 октября.

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Длительность «Джокера 2» составит 2 часа 18 минут
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