Стартовали съёмки фильма «Жига» в стиле «Форсажа» со звездой «Слова пацана»

Пресс-служба «КиноБюро» объявила о начале производства фильма «Жига» в стиле «Форсажа» со звездой «Слова пацана» Ярославом Могильниковым. Также было опубликовано несколько кадров из предстоящей картины.
Согласно синопсису, лента расскажет о легендарном и любимом всеми поколениями автомобиле, способном разжечь пламя на асфальте и в душе. Авторы описывают свой фильм как «скоростной экшен о дрифтёрах и главной дрифтовой тачке молодёжи XXI века».
Также в актёрский состав вошли Валентин Анциферов («Чёрная весна»), Сергей Шакуров («Свой среди чужих, чужой среди своих»), Софья Аржаных («Цикады»), Андрей Соколов («Вампиры средней полосы») и другие. Кресло режиссёра заняла Наталия Ахметова-Калёнова.
Премьера «Жиги» состоится весной 2025 года. Точная дата пока не раскрывается.
Кадры из фильма
Фото: Пресс-служба «КиноБюро»
Фото: Пресс-служба «КиноБюро»
Фото: Пресс-служба «КиноБюро»