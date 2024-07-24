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Стартовали съёмки фильма «Жига» в стиле «Форсажа» со звездой «Слова пацана»

Пресс-служба «КиноБюро» объявила о начале производства фильма «Жига» в стиле «Форсажа» со звездой «Слова пацана» Ярославом Могильниковым. Также было опубликовано несколько кадров из предстоящей картины.

Согласно синопсису, лента расскажет о легендарном и любимом всеми поколениями автомобиле, способном разжечь пламя на асфальте и в душе. Авторы описывают свой фильм как «скоростной экшен о дрифтёрах и главной дрифтовой тачке молодёжи XXI века».

Также в актёрский состав вошли Валентин Анциферов («Чёрная весна»), Сергей Шакуров («Свой среди чужих, чужой среди своих»), Софья Аржаных («Цикады»), Андрей Соколов («Вампиры средней полосы») и другие. Кресло режиссёра заняла Наталия Ахметова-Калёнова.

Премьера «Жиги» состоится весной 2025 года. Точная дата пока не раскрывается.

Кадры из фильма

Фото: Пресс-служба «КиноБюро»

Фото: Пресс-служба «КиноБюро»