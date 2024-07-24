Никаких шутеров: инсайдер раскрыл, какие игры будут на киберспортивной Олимпиаде от МОК

Журналист Род Бреслау после официального анонса о создании Олимпийских киберспортивных игр рассказал, какие видеоигры будут представлены на турнире от МОК.

По словам инсайдера, Международный олимпийский комитет по-прежнему отказывается от соревновательных шутеров, поскольку в таких играх проявляют насилие. Иными словами, Counter-Strike 2, Call of Duty или Valorant точно не войдут в программу Игр.

Вероятно, МОК захочет добавить в программу такие игры, как Rocket League и League of Legends, Tekken, а также мобильные дисциплины. Из игр с оружием шансы есть только у Fortnite, если организация договорится с разработчиками из Epic Games.

Наиболее широко будут представлены спортивные симуляторы — EA Sports FC, NBA2K, iRacing и так далее. Другие эксперты также предполагают, что МОК вернётся к VR-играм по типу симулятора гребли или гонкам на велотренажёре.

С 2021 года МОК проводит Olympic Esports Series — киберспортивные турниры в рамках Олимпийских игр. Большинство привычных дисциплин (Dota 2, Counter-Strike и так далее) были признаны слишком жестокими, поэтому соревнования проводят по малоизвестным спортивным играм — симулятору велогонки в Zwift, виртуальной регате и гребле.