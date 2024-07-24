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Virtus.pro отправила в запас Артёма fng Баршака, капитана состава по Dota 2

Virtus.pro отправила в запас Артёма fng Баршака, капитана состава по Dota 2
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Российский клуб Virtus.pro перевёл в запас 28-летнего капитана состава по Dota 2 Артёма fng Баршака.

Организация отмечает, что планирует обсудить с fng дальнейшие варианты совместной работы, а пока начинает тестировать новых игроков на позицию фулл-саппорта.

С 28 июля Virtus.pro должна начать выступления на топ-турнире Clavision Snow Ruyi Invitational в Китае. Пока в заявке только три кор-игрока — Kiritych, squad1x и Noticed. Кто займёт позиции игроков поддержки, неизвестно.

За свою карьеру Артём fng Баршак несколько раз представлял Virtus.pro и в сумме провёл за клуб более 800 игр. В 2015 году белорус привёл «мишек» к топ-6 на The International, а спустя восемь лет занял на чемпионате мира 7–8-е место. В 2022 году он также занимал пост главного тренера Virtus.pro по Dota 2.

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