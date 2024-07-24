Вышел тизер фильма про музыканта Боба Дилана с Тимоти Шаламе

Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала первый тизер фильма про музыканта Боба Дилана с Тимоти Шаламе в главной роли. Биографическая картина получила название «Совершенный незнакомец».

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Лента расскажет, как 19-летний Боб Дилан приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка (Гатри, Пит Сигер, Джоан Баез и другие), которые признают его талант. Он выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records.

Также в актёрский состав вошли Эль Фэннинг, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Бойд Холбрук, Ник Офферман, Пи Джей Бирн, Скут Макнейри, Дэн Фоглер, Уилл Харрисон и другие. Кресло режиссёра занял Джеймс Мэнголд («Логан», «Индиана Джонс и Колесо судьбы»).

Дата выхода «Совершенного незнакомца» пока не раскрывается.