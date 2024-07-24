Зак Эфрон исполнит сразу две роли в триллере «Знаменитость»

Как сообщают журналисты издания Deadline, Зак Эфрон исполнит сразу две роли в триллере «Знаменитость». Производством картины занимается студия A24, ранее выпустившая «Всё везде и сразу» и «Реинкарнацию».

Лента будет основана на одноимённом романе писателя Блейка Крауча. Эфрон воплотит роль голливудского сердцееда Джеймса Джэнсена и его одержимого фаната, Лэнса Данквиста.

Согласно синопсису, Лэнс мечтает стать знаменитым, а в этом ему может помочь одна особенность — по внешности он точь-в-точь похож на голливудскую звезду. Поэтому для осуществления своей цели герой отправляется в Лос-Анджелес. Сценаристом выступил Чэд Ходж, а режиссёром — Джоди Хилл («Миротворец»).

Сроки и дата выхода фильма «Знаменитость» пока не раскрываются.