БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зак Эфрон исполнит сразу две роли в триллере «Знаменитость»

Зак Эфрон исполнит сразу две роли в триллере «Знаменитость»
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Deadline, Зак Эфрон исполнит сразу две роли в триллере «Знаменитость». Производством картины занимается студия A24, ранее выпустившая «Всё везде и сразу» и «Реинкарнацию».

Лента будет основана на одноимённом романе писателя Блейка Крауча. Эфрон воплотит роль голливудского сердцееда Джеймса Джэнсена и его одержимого фаната, Лэнса Данквиста.

Согласно синопсису, Лэнс мечтает стать знаменитым, а в этом ему может помочь одна особенность — по внешности он точь-в-точь похож на голливудскую звезду. Поэтому для осуществления своей цели герой отправляется в Лос-Анджелес. Сценаристом выступил Чэд Ходж, а режиссёром — Джоди Хилл («Миротворец»).

Сроки и дата выхода фильма «Знаменитость» пока не раскрываются.

Материалы по теме
Шэрон Стоун сыграет главного злодея в боевике «Никто 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android