Вышел трейлер российского мультфильма «Формула воды» — премьера 3 октября

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Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала трейлер российского мультфильма «Формула воды». В ролике показали красочную планету-океан, её обитателей, главных героев и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Союзмультфильм».

Согласно синопсису, Дана живёт среди мутантов и внезапно становится целью пиратов-головорезов, которые считают её ключом к легендарному сокровищу – источнику питьевой воды. Спасаясь от злодеев, Дана знакомится с труппой бродячих артистов и вместе с ними отправляется навстречу опасным приключениям.

Примечательно, что анимационная картина была создана на игровом движке Unreal Engine. Генеральными продюсерами проекта выступили Юлиана Слащева и Лика Бланк.

Премьера мультфильма «Формула воды» в кинотеатрах России состоится 3 октября.