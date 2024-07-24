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Вышел трейлер сериала «Плохая обезьяна» от создателя «Клиники» и «Теда Лассо»

Вышел трейлер сериала «Плохая обезьяна» от создателя «Клиники» и «Теда Лассо»
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Компания Apple опубликовала трейлер драматического сериала «Плохая обезьяна» с Винсоном Воном («Незваные гости», «Вышибалы») в главной роли. В ролике показали главных героев и несколько напряжённых эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет основан на одноимённом романе писателя Карла Хиасена. Шоу расскажет о детективе, ставшем инспектором ресторанов в Южной Флориде. Главного героя затягивает в мир жадности и коррупции после того, как турист находит отрезанную руку человека во время рыбалки.

Также в актёрский состав вошли Л. Скотт Колдуэлл, Роб Делани, Мередит Хагнер, Натали Мартинес, Мишель Монахэн, Рональд Пит, Джоди Тёрнер-Смит, Том Новицки и другие. Сценаристом проекта выступил Билл Лоуренс, создавший «Клинику» и «Теда Лассо».

Премьера первого сезона шоу состоится 14 августа в стриминговом сервисе Apple TV+.

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