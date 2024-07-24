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Майкл Бэй снимет фильм по мему «Скибиди-туалеты»

Майкл Бэй снимет фильм по мему «Скибиди-туалеты»
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Как сообщили журналисты издания Variety, режиссёр «Трансформеров» Майкл Бэй снимет фильм по мотивам мема «Скибиди-туалеты». Также в производстве примет участие бывший руководитель Paramount Pictures Адам Гудман.

О подобных планах Бэй и Гудман сообщили в новом выпуске подкаста Strictly Business. Причём они подчеркнули, что все обсуждения пока проходят на ранней стадии.

Сейчас мы ведём переговоры как насчёт телефраншизы, так и фильмов. Однако окончательное решение ещё не принято.

Напомним, ранее в России начали обсуждать возможный вред от мультфильма «Скибиди-туалет». В нём странные персонажи в виде говорящих унитазов сражаются с некими ТВ-менами и камераменами — в январе житель Москвы попросил проверить анимационный сериал на наличие нарушений.

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