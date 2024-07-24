Вышел финальный трейлер фильма «Бордерлендс» — премьера 8 августа

Кинокомпания Lionsgate опубликовала финальный трейлер фильма «Бордерлендс» — экранизации знаменитой серии космических шутеров от первого лица. В ролике авторы показали ворох новых кадров, полёты в космосе, главных героев, огромного монстра и экшен-сцены.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Бордерлендс» расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

Премьера фильма «Бордерлендс» в кинотеатрах России состоится 8 августа.

Новый постер