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Безумный Джеймс Макэвой — в трейлере фильма ужасов «Не говори никому»

Безумный Джеймс Макэвой — в трейлере фильма ужасов «Не говори никому»
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала второй трейлер психологического хоррора «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем. В ролике показали ряд пугающих эпизодов и сходящего с ума отца семейства.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Триллер выступит ремейком одноимённого датского фильма 2022 года. Согласно синопсису, пара вместе с дочерью получает приглашение от знакомых посетить их загородный дом. Однако долгожданный отдых вскоре превращается в психологический кошмар.

Ещё в ленте снялись Эшлинг Франчози («Соловей»), Маккензи Дэвис («Терминатор: Тёмные судьбы»), Скут Макнэйри («Ограбление казино») и другие. Кресло режиссёра занял Джеймс Уоткинс, поставивший «Райское озеро» и «Женщину в чёрном».

Премьера хоррора «Не говори никому» в мировом прокате состоится 13 сентября. Вероятно, до кинотеатров России картина также доберётся, но неофициально.

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