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24 июля шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 добавили в подписку Game Pass. Опробовать тайтл могут владельцы тарифов Xbox Game Pass for Console, PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate.

Игра стала первой частью франшизы, которая появилась в подписочном сервисе Microsoft. Чтобы скачать Modern Warfare 3, геймерам необходимо сначала загрузить общий для серии клиент Call of Duty. После этого пользователи смогут выбрать, какие именно компоненты они желают установить: мультиплеерный режим, сюжетную кампанию, королевскую битву Warzone или всё вместе.

Напомним, следующую часть Call of Duty с подзаголовком Black Ops 6 посвятят военным конфликтам 1990-х. Игра выступит прямым продолжением Black Ops Cold War. Действия развернутся в 1991 году, перед окончанием холодной войны. Ко всему прочему, в сюжете появятся Фрэнк Вудс и Рассел Адлер.

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. С первого дня шутер войдёт в подписку Game Pass.