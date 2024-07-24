В России стартовали съёмки романтической комедии «Однажды в Уфе»

Кинокомпания «12Кадр» объявила, что в России стартовали съёмки романтической комедии «Однажды в Уфе». Также было опубликовано несколько кадров со съёмочной площадки.

Лента расскажет необычную историю девушки по имени Вика, которая смогла увидеть в манекене заколдованного парня Радмира. Вике предстоит убедить всех в том, что чудеса существуют, спасти Радмира и обрести любовь.

В актёрский состав проекта вошли Камиль Ларин («О чём говорят мужчины»), Сергей Соцердотский («Холоп»), Анастасия Панова, Полина Шашуро, Денис Никитин и другие. Режиссёром-постановщиком картины выступит Дмитрий Николенко.

Премьера фильма «Однажды в Уфе» состоится в октябре 2025 года. Точная дата пока не раскрывается.

Кадры со съёмок

Фото: «12Кадр»

Фото: «12Кадр»