Россия закупила рекордное число консолей из Китая в июне

Как сообщили журналисты издания «РИА Новости», Россия в июне закупила у Китая игровых консолей и прочего сопутствующего оборудования для игр на $ 20,2 млн — это рекорд. Также по итогам месяца РФ вошла в десятку крупнейших покупателей периферии для видеоигр у Поднебесной с долей в 2,1% от всех поставок.

Ко всему прочему, по сравнению с предыдущим месяцем поставки в денежном эквиваленте выросли более чем в два раза.

Топ-5 крупнейших покупателей игровых консолей и сопутствующего оборудования у Китая

Нидерланды — доля 28,8%; Япония — доля 19,9%; США — доля 14,3%; Великобритания — доля 11%; Испания и Австралия — доля по 3,3%.

Общий экспорт игровых консолей и прочего сопутствующего оборудования для видеоигр составил $ 942,5 млн.