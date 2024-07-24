Россия закупила рекордное число консолей из Китая в июне
Как сообщили журналисты издания «РИА Новости», Россия в июне закупила у Китая игровых консолей и прочего сопутствующего оборудования для игр на $ 20,2 млн — это рекорд. Также по итогам месяца РФ вошла в десятку крупнейших покупателей периферии для видеоигр у Поднебесной с долей в 2,1% от всех поставок.
Ко всему прочему, по сравнению с предыдущим месяцем поставки в денежном эквиваленте выросли более чем в два раза.
Топ-5 крупнейших покупателей игровых консолей и сопутствующего оборудования у Китая
- Нидерланды — доля 28,8%;
- Япония — доля 19,9%;
- США — доля 14,3%;
- Великобритания — доля 11%;
- Испания и Австралия — доля по 3,3%.
Общий экспорт игровых консолей и прочего сопутствующего оборудования для видеоигр составил $ 942,5 млн.
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