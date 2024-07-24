Завтра в Перу стартует турнир Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн

В четверг, 24 июля, в Лиме начнётся глобальный турнир Elite League Season 2 по Dota 2. Участие в нём примут 16 коллективов из всех основных регионов.

Основной призовой фонд соревнований составит $ 800 тыс., а ещё $ 200 тыс. будут распределены между командами, матчи которых будут смотреть больше всего.

Система проведения

Турнир пройдёт в три этапа и завершится в следующее воскресенье, 4 августа.

первый групповой этап (25–27 июля) по швейцарской системе: чтобы пройти дальше, нужно выиграть три матча, тогда как три проигранных серии будут означать вылет с турнира;

во втором групповом этапе (28–31 июля) сыграют восемь лучших команд первой стадии — все они пройдут в плей-офф, но место в таблице (каждый сыграет с каждым) будут означать выход в верхнюю и нижнюю сетку;

плей-офф (2–4 августа) на восемь команд по системе double-elimination определит чемпиона и основных призёров.

Игровые дни будут начинаться примерно в 18:00 по московскому времени.

Участники турнира

От чемпионата отказались несколько ведущих коллективов, решив отдохнуть после напряжённого RIyadh Masters и сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира The International 2024.

Кроме того, на Elite League не сыграют лучшие команды Китая и России — вместо этого Team Spirit, Virtus.pro, Xtreme, Azure Ray и другие отправятся на Clavision Snow Ruyi Invitational, который пройдёт параллельно с 28 июля.

Итоговый список участников Elite League выглядит так:

beastcoast (Перу)

BOOM Esports (Перу)

FUSION (Перу)

Cuyes Esports (Перу)

Infinity (Перу)

OG (Европа)

MOUZ (Европа)

1win (Россия)

Yellow Submarine (Россия)

nouns (Северная Америка)

Shopify Rebellion (Северная Америка)

HEROIC (Южная Америка)

Evil Rabbit (Китай)

Apex Genesis (США)

Team Liquid (Швеция)

Execration (Филиппины)

Трансляция соревнований

Все матчи Elite League Season 2 на русском языке в прямом эфире покажет студия FISSURE. Стримы будут проходить на Twitch, в рамках групповой стадии будет параллельно работать ещё три (второй, третий, четвёртый) параллельных стрима.