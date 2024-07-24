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Elite League Season 2 по Dota 2 — участники, формат и расписание, прямая трансляция

Завтра в Перу стартует турнир Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн
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В четверг, 24 июля, в Лиме начнётся глобальный турнир Elite League Season 2 по Dota 2. Участие в нём примут 16 коллективов из всех основных регионов.

Основной призовой фонд соревнований составит $ 800 тыс., а ещё $ 200 тыс. будут распределены между командами, матчи которых будут смотреть больше всего.

Система проведения

Турнир пройдёт в три этапа и завершится в следующее воскресенье, 4 августа.

  • первый групповой этап (25–27 июля) по швейцарской системе: чтобы пройти дальше, нужно выиграть три матча, тогда как три проигранных серии будут означать вылет с турнира;
  • во втором групповом этапе (28–31 июля) сыграют восемь лучших команд первой стадии — все они пройдут в плей-офф, но место в таблице (каждый сыграет с каждым) будут означать выход в верхнюю и нижнюю сетку;
  • плей-офф (2–4 августа) на восемь команд по системе double-elimination определит чемпиона и основных призёров.

Игровые дни будут начинаться примерно в 18:00 по московскому времени.

Участники турнира

От чемпионата отказались несколько ведущих коллективов, решив отдохнуть после напряжённого RIyadh Masters и сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира The International 2024.

Кроме того, на Elite League не сыграют лучшие команды Китая и России — вместо этого Team Spirit, Virtus.pro, Xtreme, Azure Ray и другие отправятся на Clavision Snow Ruyi Invitational, который пройдёт параллельно с 28 июля.

Итоговый список участников Elite League выглядит так:

  • beastcoast (Перу)
  • BOOM Esports (Перу)
  • FUSION (Перу)
  • Cuyes Esports (Перу)
  • Infinity (Перу)
  • OG (Европа)
  • MOUZ (Европа)
  • 1win (Россия)
  • Yellow Submarine (Россия)
  • nouns (Северная Америка)
  • Shopify Rebellion (Северная Америка)
  • HEROIC (Южная Америка)
  • Evil Rabbit (Китай)
  • Apex Genesis (США)
  • Team Liquid (Швеция)
  • Execration (Филиппины)

Трансляция соревнований

Все матчи Elite League Season 2 на русском языке в прямом эфире покажет студия FISSURE. Стримы будут проходить на Twitch, в рамках групповой стадии будет параллельно работать ещё три (второй, третий, четвёртый) параллельных стрима.

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