Завтра в Перу стартует турнир Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн

В четверг, 24 июля, в Лиме начнётся глобальный турнир Elite League Season 2 по Dota 2. Участие в нём примут 16 коллективов из всех основных регионов.
Основной призовой фонд соревнований составит $ 800 тыс., а ещё $ 200 тыс. будут распределены между командами, матчи которых будут смотреть больше всего.
Система проведения
Турнир пройдёт в три этапа и завершится в следующее воскресенье, 4 августа.
- первый групповой этап (25–27 июля) по швейцарской системе: чтобы пройти дальше, нужно выиграть три матча, тогда как три проигранных серии будут означать вылет с турнира;
- во втором групповом этапе (28–31 июля) сыграют восемь лучших команд первой стадии — все они пройдут в плей-офф, но место в таблице (каждый сыграет с каждым) будут означать выход в верхнюю и нижнюю сетку;
- плей-офф (2–4 августа) на восемь команд по системе double-elimination определит чемпиона и основных призёров.
Игровые дни будут начинаться примерно в 18:00 по московскому времени.
Участники турнира
От чемпионата отказались несколько ведущих коллективов, решив отдохнуть после напряжённого RIyadh Masters и сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира The International 2024.
Кроме того, на Elite League не сыграют лучшие команды Китая и России — вместо этого Team Spirit, Virtus.pro, Xtreme, Azure Ray и другие отправятся на Clavision Snow Ruyi Invitational, который пройдёт параллельно с 28 июля.
Итоговый список участников Elite League выглядит так:
- beastcoast (Перу)
- BOOM Esports (Перу)
- FUSION (Перу)
- Cuyes Esports (Перу)
- Infinity (Перу)
- OG (Европа)
- MOUZ (Европа)
- 1win (Россия)
- Yellow Submarine (Россия)
- nouns (Северная Америка)
- Shopify Rebellion (Северная Америка)
- HEROIC (Южная Америка)
- Evil Rabbit (Китай)
- Apex Genesis (США)
- Team Liquid (Швеция)
- Execration (Филиппины)
Трансляция соревнований
Все матчи Elite League Season 2 на русском языке в прямом эфире покажет студия FISSURE. Стримы будут проходить на Twitch, в рамках групповой стадии будет параллельно работать ещё три (второй, третий, четвёртый) параллельных стрима.