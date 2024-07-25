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«Нужен совершенно другой стиль»: Кевин Файги — о новом актёре, который сыграет Росомаху

«Нужен совершенно другой стиль»: Кевин Файги — о новом актёре, который сыграет Росомаху
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Хью Джекман играет Росомаху уже на протяжении 24 лет. После «Логана» актёр брал паузу, однако в «Дэдпуле 3» он вновь примерил свой самый узнаваемый образ. Сейчас представить на роль Росомахи кого-то, кроме Джекмана, тяжело.

В недавней беседе с Discussing Film глава Marvel Studios Кевин Файги отметил, что следующий актёр, который сыграет Росомаху, «должен будет воплощать образ в совершенно другом стиле и подходе». По мнению Файги, другой актёр должен будет цеплять своими фишками. Попытка повторить то же самое, что делал Джекман, не произведёт большого впечатления, отметил Файги.

Если бы кто-то попытался произвести то же впечатление, что и Хью Джекман в роли Росомахи, это было бы довольно большой ошибкой.

Мировая премьера ленты «Дэдпул 3» состоится уже 26 июля.

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