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«Дэдпул 3» попал в Книгу рекордов Гиннеса за рекордные просмотры трейлера к фильму

Фильм «Дэдпул 3» ещё не вышел, однако уже смог попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Картина получила сертификат за самый просматриваемый в течение 24 часов трейлер. За сутки дебютный трейлер ленты набрал 365 млн просмотров.

Награду вручили Хью Джекману и Райану Рейнольдсу. Последний пошутил, что трейлер смотрели примерно по 1 млн раз в течение 365 дней.

Самому же Рейнольдсу выдали ещё один сертификат, устанавливающий, что ипподром в Рексхэме, Уэльс, считается старейшим международным футбольным полем, которое использовалось в течение 147 лет и 31 дня. Актёр — совладелец футбольного клуба Wrexham AFC.

Фото: ITV

Мировая премьера картины про Дэдпула и Росомаху состоится 26 июля. До России фильм доберётся позже.

Видео доступно на YouTube-канале This Morning. Права на видео принадлежат This Morning.